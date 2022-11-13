ТОП-10 туристических направлений, которые путешественники уже бронируют на 2023 год — Finance.ua

ТОП-10 туристических направлений, которые путешественники уже бронируют на 2023 год
Весь мир надеется, что в 2023 г. туристическая индустрия восстановится почти полностью после долгой COVID-паузы. Да, пока украинцам из-за войны не до путешествий, но победа уже совсем близко, и наши граждане также смогут отправиться на отдых.
Об этом пишет Travel off Path.
Иностранцы уже активно выбирают определенные направления и бронируют их для путешествий в 2023 году. Так, американская корпорация AMEX назвала 10 самых популярных таких туристических направлений.
Согласно результатам исследования, туристы предпочитают выбирать на 2023 год самый разнообразный отдых — от экскурсионных туров по Стамбулу до пляжей Фиджи.
Среди лидеров туристических направлений на 2023 год — Стамбул, Мехико, Лиссабон и Сидней.
При этом три четверти туристов заявили о желании тратить больше на поездки в следующем году, а три четверти также считают, что поездки важны для их счастья.
10 популярных туристических направлений на 2023 год:
- Стамбул, Турция
- Копенгаген, Дания
- Париж, Франция
- Лиссабон, Португалия
- Черногория
- Фиджи
- Сидней, Австралия
- Вермонт, США
- Флорида-Кис, США
- Мехико, Мексика
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