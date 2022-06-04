ТОП-10 самых популярных легковушек в возрасте до 10 лет в мае — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных легковушек в возрасте до 10 лет в мае

Сегодня 20:04Личные финансы
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Пока одни автомобилисты «охотятся» за электромобилями, другие принялись активно пересматривать предложения с «объемными» авто премиум-класса, надеясь во время топливного кризиса найти такие с существенными скидками.
Аналитики портала auto.ria узнали, какие легковушки чаще всего искали посетители в мае.
ТОП-10 самых популярных легковушек в возрасте до 10 лет в мае
Вот легковушки, с годом выпуска от 2011 и более новые, на которые обращают внимание пользователи auto.ria чаще всего, а также основные рыночные данные о каждой модели.
  • Nissan Leaf. Средняя цена — $14 800;
  • BMW X5 — $34 500;
  • Renault Megane — $9200;
  • Volkswagen Touareg — $32 300;
  • Toyota Camry — $19 200;
  • Volkswagen Passat — $12 100;
  • Skoda Octavia — $10 800;
  • Audi A6 — $22 500;
  • Toyota RAV4 — $23 900;
  • Volkswagen Tiguan — $18 800.
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По материалам: auto.ria.com
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