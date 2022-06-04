ТОП-10 самых популярных легковушек в возрасте до 10 лет в мае — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных легковушек в возрасте до 10 лет в мае

Сегодня 20:04 — Личные финансы

Пока одни автомобилисты «охотятся» за электромобилями, другие принялись активно пересматривать предложения с «объемными» авто премиум-класса, надеясь во время топливного кризиса найти такие с существенными скидками.

Аналитики портала auto.ria узнали, какие легковушки чаще всего искали посетители в мае.

Вот легковушки, с годом выпуска от 2011 и более новые, на которые обращают внимание пользователи auto.ria чаще всего, а также основные рыночные данные о каждой модели.

Nissan Leaf. Средняя цена — $14 800;

BMW X5 — $34 500;

Renault Megane — $9200;

Volkswagen Touareg — $32 300;

Toyota Camry — $19 200;

Volkswagen Passat — $12 100;

Skoda Octavia — $10 800;

Audi A6 — $22 500;

Toyota RAV4 — $23 900;

Volkswagen Tiguan — $18 800.

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