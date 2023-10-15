Топ-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году (инфографика)

Фондовый рынок
124
Кроссоверы завоевали не только глобальный рынок, но и украинский. Среди них немало недешевых моделей, но бюджетных SUV за небольшие деньги в этом сегменте хватает. Фокус составил рейтинг самых дешевых кроссоверов в Украине.
Итак, самые дешевые кроссоверы в Украине за 2023 год:
Топ-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году (инфографика)
Как сообщалось, в сентябре украинцы приобрели 5,8 тысяч новых легковых авто. Самыми популярными моделями стали Volkswagen ID.4 (342 шт.), Toyota RAV-4 (326 шт.), Renault Duster (248 шт.), Mazda CX-5 (161 шт.) и Hyundai Tucson (150 шт.).
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.Покупайе онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.