Топ-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Топ-10 самых дешевых новых кроссоверов в Украине в 2023 году (инфографика) Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Кроссоверы завоевали не только глобальный рынок, но и украинский. Среди них немало недешевых моделей, но бюджетных SUV за небольшие деньги в этом сегменте хватает. Фокус составил рейтинг самых дешевых кроссоверов в Украине.

Итак, самые дешевые кроссоверы в Украине за 2023 год:

Как сообщалось, в сентябре украинцы приобрели 5,8 тысяч новых легковых авто. Самыми популярными моделями стали Volkswagen ID.4 (342 шт.), Toyota RAV-4 (326 шт.), Renault Duster (248 шт.), Mazda CX-5 (161 шт.) и Hyundai Tucson (150 шт.).

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MMR По материалам:

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