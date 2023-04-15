Топ-10 подержанных автомобилей, которые стоят дороже новых — Finance.ua

Топ-10 подержанных автомобилей, которые стоят дороже новых Сегодня 13:23 — Технологии&Авто

На автомобильном рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда некоторые автомобили с пробегом стоят дороже новых.

По данным аналитиков iSeeCars, в среднем среднестатистический однолетний автомобиль стоит на 8,1% дешевле по сравнению с аналогичной моделью из салона. В денежном эквиваленте потери в среднем за год составляют около 3,6 тыс. долларов. Впрочем, есть авто, которые, выехав из салона, становятся только дороже.

Больше всего за год дорожает Ford Maverick — однолетний пикап стоит на 12,3% или на 4 тыс. долларов больше нового. Гибридная версия Toyota Corolla спустя год дорожает на 7,9% или на 2 тыс. долларов, а Mercedes-Benz G-Class — на 4,6% или на 8,6 тыс. долларов.

Итак, рейтинг однолетних авто, которые стоят дороже, чем новые:

Ford Maverick Toyota Corolla Hybrid Mercedes-Benz G-Class Toyota Sienna Toyota RAV4 Prime Toyota Corolla Cross Toyota RAV4 Hybrid Kia Carnival Ford Bronco Honda Civic

Ранее iSeeCars назвал топ-20 автомобилей, теряющих в цене больше других.

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