ТОП-10 новых автомобилей, которые покупали в Украине в марте — Finance.ua

ТОП-10 новых автомобилей, которые покупали в Украине в марте

Сегодня 19:03 — Личные финансы

Рынок новых автомобилей, как и вся Украина, испытывает невероятные трудности, но не сдается: в марте впервые получили «номера» более полутысячи новых легковушек. Также портал auto.ria сообщил, какие именно легковушки пользовались наибольшим спросом в течение первого месяца весны.

Что говорят эксперты? Этот итог сложно назвать показательным: во-первых, потребительские предпочтения и рациональный подход, обычно определявшие популярность легковых автомобилей в мирное время, очевидно уступили другим факторам: срочной потребности в средстве передвижения или, например, желанию каким-то образом обезопасить собственные сбережения в гривнах, «материализовав» их в более или менее ликвидном и движимом имуществе.

Во-вторых, с момента начала войны многие дилеры переместили склады в более безопасные регионы, поэтому иногда ответ на вопрос «Какую модель выбрать?» определялся наличием конкретной машины (или ее альтернативы) именно в том населенном пункте, где она нужна покупателю. Как бы там ни было, самый большой успех по итогам марта — все равно у моделей, которые и в мирное время пользовались немалым спросом среди украинских автомобилистов.

Самые популярные новые автомобили в Украине по итогам продаж в марте 2022 года:

Рено Дастер: 81 машина;

Toyota RAV4: 42 авто;

Skoda Kodiaq: 25 авто;

Citroen C-Elysee: 23 машины;

Mitsubishi Outlander: 18 автомобилей;

КИА Рио: 14 автомобилей;

Toyota Land Cruiser: 14 авто;

Volkswagen Touareg: 13 автомобилей;

Audi Q8: 12 авто;

Renault Logan: 12 авто;

Toyota Yaris Cross: 12 авто;

Nissan X-Trail: 11 автомобилей;

Mazda CX-5: 10 авто;

Toyota CH-R: 9 авто;

Dongfeng X-NV: 8 авто;

Рено Сандеро: 8 автомобилей;

Skoda Karoq: 8 авто;

Toyota Camry: 8 авто.

Учитывая без преувеличения катастрофическое падение рынка по сравнению с мартом хоть и турбулентного, но мирного 2021 года (тогда продажи были выше в 15 с лишним раз и достигли почти 9060 новых авто), продемонстрировать хоть какую-то положительную динамику смогли всего две модели, которые в прошлом году в Украину еще не продавали.

Речь идет о мини-кроссовере Toyota Yaris Cross, который прибыл в Украину только осенью, и довольно экзотический Dongfeng X-NV на базе хорошо известного в Украине бензинового «паркетника» Honda HR-V второго поколения, выпускаемого на предприятии Dongfeng-Honda China в КНР. Следует отметить, что происхождение и отсутствие в Украине сервисной сети не помешало последнему стать единственным электромобилем, который смог обойти по продажам ряд более типичных для нашего рынка моделей с двигателями внутреннего сгорания.

В заключение отметим, что автодилеры в более или менее безопасных регионах Украины откликнулись на призыв президента и Правительства и после возобновления регистрации новых автомобилей Сервисными центрами МВД в марте возвращаются к работе.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.