Топ-10 недорогих авто для тех, кто впервые за рулем — Finance.ua

Топ-10 недорогих авто для тех, кто впервые за рулем Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

Топ-10 недорогих авто для тех, кто впервые за рулем

Кто еще не имеет полного спектра навыков вождения, а значит нуждается в недорогой и резвой «тачке», которая была бы понятна и проста в управлении. Читайте дальше наш материал о Топ-10 таких моделях авто.

1. Dacia Spring

Румынский ситикар является самым дешевым европейским электромобилем. Его комбинированный пробег по стандарту WLTP равен 230 км, но в сугубо городском цикле эта Дачия может преодолеть более 305 километров. Дорожный просвет Spring — всего 15 см, однако для города этого достаточно, особенно при столь малых размерах. В салоне есть много пространства для 4 человек, в то время как объем багажника составляет 270 литров.

2. Dacia Sandero

Dacia Sandero является чуть ли не самым дешевым новым автомобилем в продаже в Европейском Союзе, а последняя генерация малого хэтчбека базируется на совместной с Renault Clio платформе, что уже само по себе о многом говорит. Это также отличный выбор на роль первого автомобиля, ведь дешевизна обслуживания и низкая рыночная стоимость компенсируют дальнейшие затраты на нелегкую жизнь машины.

3. FIAT Panda

FIAT Panda является отличным выбором на роль первого автомобиля. Легкое и отзывчивое управление, отличная обзорность, быстрота и маневренность — все это можно найти в маленькой Panda. Теперь итальянский ситикар оснащается 1.0-литровым бензиновым двигателем (70 л.с.) с электронным стартером-генератором, что способствует превосходной топливной экономичности этого хэтчбека — 4.9 л/100 км.

4. FIAT 500

Культовый микро хэтчбек уже не один год продается по миру с большим успехом. Наконец, демократическая цена также играет свою роль. За указанную сумму в Украине FIAT 500 будет оснащен бензиновым 1.2-литровым атмосферным 4-цилиндровым двигателем (69 л.с.), сопряженным с 5-ступенчатым «автоматом» (однодисковый робот). Это может сыграть свою роль при выборе первого автомобиля.

5. Hyundai i10

Мы в mmr.net.ua думаем, что легкий руль, крошечный радиус разворота и маленькие размеры Hyundai i10 — это главные составляющие успеха в дальнейшем вождении «новоиспеченных шоферов». Корейским ситикаром удивительно весело передвигаться в условиях города, хотя і10 достаточно взрослый и совершенный, чтобы спокойно ездить на трассах и не причинять дискомфорт водителя там.

6. Kia Picanto

Новейшим Kia Picanto легко управлять, он имеет обширный список стандартного оснащения и вообще хорошо сделан. Список комплиментов можно продолжать, ведь текущее поколение Picanto обладает качественным салоном и большим количеством пространства, чем многие конкуренты, а также предлагает дополнительные возможности персонализации.

7. Volkswagen Up

Ситикар Volkswagen способен проехать без подзарядки около 260 км в смешанном цикле по стандарту WLTP. Но логично, что подобные автомобили прежде всего покупают для езды по городу, а в таком случае при рациональном вождении электрический Up может проехать даже все 330 км. Крошечные размеры идеально подойдут для приобретения навыков чувства габаритов машины.

8. Citroen C3

Citroen С3 мог бы стать отличным выбором для дам — настолько симпатичный и аккуратный он! Но за указанную сумму в Украине мы можем рассматривать только 1.2-литровый атмосферный бензиновый трехцилиндровый мотор (82 л.с.) в связке с 5-ступенчатой ​​МКПП. К сожалению, не все женщины оценят, поскольку «автомат» для С3 доступен только в более богатой комплектации и с более мощным двигателем по существенно более высокому прайсу.

9. FIAT Fiorino

Казалось бы, начинающий водитель — это почти всегда человек молодого или даже юного возраста. Кто из парней захочет ездить на утилитарном «пирожке»? Однако данный выбор сложно переоценить, когда разложить по пунктам все аспекты «за». Во-первых, он прост и надежен. Здесь мало оборудования, а то, какое есть — проверено временем. Во-вторых, FIAT Fiorino имеет очень удобную посадку водителя с превосходной обзорностью. За рулем здесь сидишь высоко, капот короткий, габариты маленькие, а окна, наоборот, внушительного размера. Это простой секрет удобного маневрирования в самых тесных условиях.

10. Suzuki Jimny

На первый взгляд может показаться странным, что мы в mmr.net.ua решили отнести сюда такой автомобиль. Ведь Suzuki Jimny — это рамный внедорожник малого класса, вообще имеющий устойчивый имидж автомобиля для рыбака, охоты или других сугубо мужских видов деятельности. Однако именно из-за удивительно малых размеров японского 4×4, высокой посадки с первоклассной обзорностью и безупречным ощущением габаритов мы рекомендуем Jimny начинающим водителям.

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