ТОП-10 надежных авто, которые могут проехать 300 000 км — рейтинг (инфографика) Сегодня 16:09 — Фондовый рынок

ТОП-10 надежных авто, которые могут проехать 300 000 км — рейтинг (инфографика)

В сегодняшних реалиях надежность и выносливость автомобиля остаются главными критериями выбора для многих автовладельцев.

Ранее при выборе автомобиля владельцы активно смотрели в сторону так называемых «моделей-миллионников», которые могли проехать около 1 000 000 километров. Теперь показателем надежности считается, если автомобиль без проблем смог проехать около 300 тысяч километров.

Эксперты издания HotCars решили исследовать рынок и назвали десятку лучших автомобилей, которые без проблем смогут проехать до 300 000 километров и даже больше при должном уходе и эксплуатации.

Несмотря на то, что рейтинг составляли для американского рынка, в украинских реалиях его можно считать действительным, ведь на нашем рынке есть те же модели (если не брать мало распространенные пикапы):

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