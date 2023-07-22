ТОП-10 надежных авто, которые могут проехать 300 000 км — рейтинг (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 надежных авто, которые могут проехать 300 000 км — рейтинг (инфографика)

Фондовый рынок
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ТОП-10 надежных авто, которые могут проехать 300 000 км — рейтинг (инфографика)
ТОП-10 надежных авто, которые могут проехать 300 000 км — рейтинг (инфографика)
В сегодняшних реалиях надежность и выносливость автомобиля остаются главными критериями выбора для многих автовладельцев.
Ранее при выборе автомобиля владельцы активно смотрели в сторону так называемых «моделей-миллионников», которые могли проехать около 1 000 000 километров. Теперь показателем надежности считается, если автомобиль без проблем смог проехать около 300 тысяч километров.
Эксперты издания HotCars решили исследовать рынок и назвали десятку лучших автомобилей, которые без проблем смогут проехать до 300 000 километров и даже больше при должном уходе и эксплуатации.
Несмотря на то, что рейтинг составляли для американского рынка, в украинских реалиях его можно считать действительным, ведь на нашем рынке есть те же модели (если не брать мало распространенные пикапы):
ТОП-10 надежных авто, которые могут проехать 300 000 км — рейтинг (инфографика)
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По материалам:
mmr.ua
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