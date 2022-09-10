Топ-10 «еврономеров», которые украинцы привозили из Литвы — Finance.ua
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Топ-10 «еврономеров», которые украинцы привозили из Литвы

Технологии&Авто
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В первом полугодии 2022 года Литва заняла третье место в рейтинге стран Европейского Союза, откуда украинцы привозили больше всего подержанных авто.
С января по июнь украинцы привезли 32,6 тыс. подержанных легковушек из Литвы. Это — 11,4% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из стран Евросоюза. Особенно активно украинцы покупали машины там в мае и июне, во время действия так называемого нулевого растаможивания.
Самыми популярными оказались легковые автомобили стоимостью от $1 до $2 тысяч. Таких была треть от общего количества.
Топ-10 самых популярных моделей б/у легковых автомобилей, которые экспортировали из Литвы в Украину в течение января-июня 2022 года:
  1. Volkswagen Passat — 2 149 шт., средняя цена $2 087
  2. Volkswagen Golf — 1 665 шт., $1 649
  3. Audi A6 — 1 125 шт., $2 795
  4. Opel Zafira — 1 037 шт., $1 538
  5. Skoda Octavia — 994 шт., $2 161
  6. Volkswagen Touran — 878 шт., $2 035
  7. Audi A4 — 846 шт., $2 299
  8. Opel Astra — 837 шт., $1 604
  9. Renault Megane — 797 шт., $1 989
  10. BMW 5 серии — 792 шт., $3 264
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По материалам:
mmr.ua
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