ТОП-10 Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи — Finance.ua

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала апрельский рейтинг Android-смартфонов, которыми больше всего были довольны пользователи.
Источник данных — оценки AnTuTu с китайского рынка, время сбора — с 1 по 30 апреля 2022 года.
Лучшие смартфоны
Первое место получил смартфон южнокорейского производителя Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G с показателем удовлетворенности 97,19%. Данный аппарат отличается плавной работой, качественным корпусом и узнаваемым дизайном.
Второе место отдали Xiaomi 12X с показателем удовлетворенности 94,67%. Он нравится людям своей компактностью. За ним следует еще один смартфон китайской компании Redmi Note 11 Pro+. Уровень удовлетворенности составляет 94,18%.