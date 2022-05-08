ТОП-10 Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи — Finance.ua

ТОП-10 Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала апрельский рейтинг Android-смартфонов, которыми больше всего были довольны пользователи.

Источник данных — оценки AnTuTu с китайского рынка, время сбора — с 1 по 30 апреля 2022 года.

Лучшие смартфоны

Первое место получил смартфон южнокорейского производителя Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G с показателем удовлетворенности 97,19%. Данный аппарат отличается плавной работой, качественным корпусом и узнаваемым дизайном.

Второе место отдали Xiaomi 12X с показателем удовлетворенности 94,67%. Он нравится людям своей компактностью. За ним следует еще один смартфон китайской компании Redmi Note 11 Pro+. Уровень удовлетворенности составляет 94,18%.

После тройки лидеров в списке идут:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (93,1%);

Huawei P50 Pro (92,8%);

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (92,42%);

Honor Magic3 Pro (92,06%);

Realme GT (91,59%);

Honor Magic3 Premium Edition (91,49%);

Honor 60 Pro (90%).

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