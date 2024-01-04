Топ-10 аэропортов, которые вызывают наибольший стресс у пассажиров — Finance.ua

Топ-10 аэропортов, которые вызывают наибольший стресс у пассажиров Сегодня 07:32 — Мир

Топ-10 аэропортов, которые вызывают наибольший стресс у пассажиров, tripstoo.co.uk

Путешествия самолетом в 2023 году были непростыми из-за забастовок, сбоев в работе систем и погодных условий. Несмотря на это, многие туристы планируют перелеты на зимние праздники, когда пассажиропоток достигает пика.

Какие аэропорты названы наиболее стрессовыми для пассажиров, рассказывает euronews.com

Исследование сайта VisaGuide. World определило рейтинг «самых стрессовых» аэропортов мира в декабре 2023 года. Опросили 1 642 авиапассажира из 53 стран, которые совершили не менее двух международных авиаперелетов в течение 2023 года.

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Людей спрашивали, какие аспекты авиаперелетов вызывают у них самый большой стресс. Оказалось, что это множество пассажиров, огромные аэропорты, в которых часто трудно ориентироваться, частота задержек рейсов и удаленность от центра города.

По этим критериям наиболее стрессовым оказался лондонский Гатвик. У него один из самых высоких показателей плотности пассажиров на площадь здания. Процент задержек — второй по величине в первой десятке, а расстояние от центра города самое большое — 43 км.

На втором месте — аэропорт Стамбула в Турции. Он самый загруженный в Европе: в 2022 году там обслужили 64 млн пассажиров. Путешественники утверждают, что часто сталкиваются с трудностями при перемещении по аэропорту из-за его огромных размеров — более 76 млн кв. м.

На третьем месте — аэропорт Мюнхена. В 2022 году он принял 31 млн пассажиров. При этом размеры мюнхенского аэропорта в пять раз меньше стамбульского.

На четвертом месте антирейтинга международный аэропорт Денвера в США, а на пятом — британский хаб Хитроу, который является вторым по загруженности в Европе (61,6 млн пассажиров).

На шестом месте международный аэропорт Лос-Анджелеса, на седьмом — аэропорт Рим-Фьюмичино. Три последних места в десятке занимают американские международные аэропорты Даллас Форт-Верт, имени Джона Кеннеди и аэропорта О’Хара.

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