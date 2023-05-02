Только на строительстве сэкономили более 11 млрд грн: Минцифры оценило эффект от цифровизации — Finance.ua

Только на строительстве сэкономили более 11 млрд грн: Минцифры оценило эффект от цифровизации
Потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации государственных услуг за два года составил 48 млрд грн.
Об этом заявил вице-премьер по технологиям — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Цифровизация останавливает схемы на миллиарды гривен. Потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от онлайн-услуг за два года — 48 млрд грн. Только строительные услуги экономят государству 11,2 млрд грн ежегодно. Цифровые больничные — 4 млрд грн», — говорится в сообщении.
Среди приоритетных антикоррупционных проектов на этот год — єВідновлення, эАкциз, автоматизация услуг для моряков и растаможка в «Дія».
Федоров сообщил, что Минцифры подписало меморандум с НАБУ об объединении усилий по борьбе с коррупцией.
В рамках меморандума:
- проведем реинжиниринг и цифровизируем услуги, имеющие наибольшие коррупционные риски и общественный резонанс;
- будем взаимодействовать при разработке концепции осуществления прозрачных и конкурентных публичных закупок в сфере государственного IT (открытие кода программного обеспечения, онлайн-мониторинг согласования и закупок ІТ-продуктов);
- учитывая активное развитие направления БпЛА и увеличение финансирования сферы, обеспечим постоянный онлайн-мониторинг процесса закупок дронов для нужд сил безопасности и обороны Украины.
Также команда Минцифры поможет НАБУ ввести современные ІТ-инструменты для повышения эффективности следственных действий, таких как искусственный интеллект, анализ больших данных, распознавание лица и другие.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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