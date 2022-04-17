«Точно не о ПриватБанке»: Зеленский объяснил, почему не ветировал закон о наблюдательных советах — Finance.ua

«Точно не о ПриватБанке»: Зеленский объяснил, почему не ветировал закон о наблюдательных советах

Сегодня 13:26 — Фондовый рынок

Президент Зеленский считает, что закон об увольнении должностных лиц за неприбытие на место работы позволит предотвратить парализацию предприятий, а к ПриватБанку он не имеет отношения.

Об этом он рассказал в интервью онлайн-медиа.

Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть дефицит экономики в 7 млрд евро каждый месяц, куда входят все заработные платы, выплаты из бюджета, пенсии, социальная поддержка.

«Я думаю, что мы выйдем из этой ситуации. Но поставлена задача, что не работают, хотя могут — так не подходит, и так оно не будет. Сейчас. Еще раз я говорю — не навсегда, я про сейчас», — отметил президент.

Принятый закон нужен для того, чтобы обеспечить работу всех институтов, убежден Зеленский. Если же они не работают, тогда есть закон, благодаря которому можно заменить любого человека в руководстве или набсовете: «Нам не нужно их просто так заменять».

По словам президента, в ходе войны был случай с государственным предприятием со штатом в тысячу человек, которое не могло релоцироваться с опасной территории из-за исчезновения части наблюдательного совета и не было кворума для принятия решений. При этом чиновники дальше получают деньги из бюджета, ресурс которого ограничен.

«И потому я попросил — сделайте так, чтобы мы могли в военное положение одним звонком решать такие вопросы, вот и все», — добавил он. «И тогда премьер может уволить кого-либо из этих людей. Вот о чем этот закон».

Специалисты выступали против закона, в частности из-за угрозы возврата ПриватБанка экс-владельцам, в противостоянии которым важную роль играет работа иностранцев. Зеленский на это ответил, что банк «дал нормальные дивиденды раньше всех и помог, дал деньги в бюджет».

«У них все нормально, я даже не знаю, где они работают — оффлайн или онлайн», — рассказал он. «Если институт работает и нет вопросов — то нет вопросов. А просто брать деньги сейчас — ну, извините».

На уточнение журналиста, действительно ли этот закон об экономии, Зеленский ответил, что «так и есть, точно не о ПриватБанке».

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