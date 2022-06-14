Точка безубыточности пройдена. Старые майнинг-фермы уже невыгодны на фоне падения курса криптовалют — Finance.ua

Точка безубыточности пройдена. Старые майнинг-фермы уже невыгодны на фоне падения курса криптовалют

Сегодня 05:10 — Финтех и Карты

Ранее CEO фонда Capriole Чарльз Эдвардс заявил, что майнеры не уйдут с рынка пока цена BTC держится на уровне свыше 34 тысяч долларов. Сейчас курс «просел» до 25 тысяч. И это означает, что большая часть устаревшего оборудования «ферм» уже попросту не окупается.

По данным f2pool , такие установки как Antminer S11 и Avalon A9 работают на грани убыточности. Это популярное оборудование, и отток «фермеров», использующих его, ударит по рынку.

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И если первая модель еще приносит доход, пусть и очень скромный, то вторая не дотягивает даже до уровня себестоимости. То же самое касается и большинства других моделей прошлого поколения.

Если же оценивать отрасль в целом, с октября прошлого года доходы «фермеров» сократились в среднем на 70%. Это продиктовано не только падением цены основных криптовалют, но и законодательными ограничениями на майнинг.

Более энергоэффективное оборудование, например, Antminer S19 и Whatsminer M30, пока что находятся над точкой безубыточности. Но если цена продолжит падать, то объем «добычи» криптовалют «просядет» еще сильнее.

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