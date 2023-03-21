Типы повесток в Украине: какие документы могут вручить во время мобилизации — Finance.ua
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Типы повесток в Украине: какие документы могут вручить во время мобилизации

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Типы повесток в Украине: какие документы могут вручить во время мобилизации
Типы повесток в Украине: какие документы могут вручить во время мобилизации
При мобилизации мужчинам призывного возраста могут вручать повестки в любых общественных местах. Однако получение такого документа еще не означает, что призывник отправится на службу.
Об этом сообщил заместитель начальника Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора комплектования полковник Александр Коновалов в комментарии изданию АрмияInform.
По его словам, существуют два типа повесток:
  • первый — для уточнения военно-учетных данных;
  • второй — для отправки на военную службу.
То есть призывнику вручили первый тип повестки, вызвали его в ТЦК, чтобы сверить учетные данные, пройти медицинскую комиссию и провести профессионально-психологический отбор. Если лицо будет признано пригодным по всем критериям, то ему вручат повестку второго типа, что будет означать отправку на прохождение военной службы.

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«Следует помнить, если призывника признают непригодным к службе по состоянию здоровья, то вручение повестки такому лицу будет означать лишь уточнение данных или предоставление определенных документов в ТЦК», — говорит Коновалов.
Он также отметил, что в случае, если призывник не проходил военную службу, его сначала направят в учебный центр, где будет проходить боевая подготовка.

Как вручают повестки ВПЛ

Внутри перемещенные лица в течение недели должны стать на военный учет после смены места жительства.
Для регистрации требуются следующие документы:
  • заявление;
  • паспорт гражданина Украины;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для лиц, уволенных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части;
  • для уволенных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам — свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;
  • решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время (при наличии).
По материалам:
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