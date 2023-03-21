Типы повесток в Украине: какие документы могут вручить во время мобилизации — Finance.ua

Типы повесток в Украине: какие документы могут вручить во время мобилизации Сегодня 20:20

Типы повесток в Украине: какие документы могут вручить во время мобилизации

При мобилизации мужчинам призывного возраста могут вручать повестки в любых общественных местах. Однако получение такого документа еще не означает, что призывник отправится на службу.

Об этом сообщил заместитель начальника Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора комплектования полковник Александр Коновалов в комментарии изданию АрмияInform.

По его словам, существуют два типа повесток:

первый — для уточнения военно-учетных данных;

второй — для отправки на военную службу.

То есть призывнику вручили первый тип повестки, вызвали его в ТЦК, чтобы сверить учетные данные, пройти медицинскую комиссию и провести профессионально-психологический отбор. Если лицо будет признано пригодным по всем критериям, то ему вручат повестку второго типа, что будет означать отправку на прохождение военной службы.

«Следует помнить, если призывника признают непригодным к службе по состоянию здоровья, то вручение повестки такому лицу будет означать лишь уточнение данных или предоставление определенных документов в ТЦК», — говорит Коновалов.

Он также отметил, что в случае, если призывник не проходил военную службу, его сначала направят в учебный центр, где будет проходить боевая подготовка.

Как вручают повестки ВПЛ

Внутри перемещенные лица в течение недели должны стать на военный учет после смены места жительства.

Для регистрации требуются следующие документы:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц, уволенных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

для уволенных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам — свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время (при наличии).

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