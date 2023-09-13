TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в США — Finance.ua
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TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в США

Технологии&Авто
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TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в США
TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в США
Соцсеть TikTok официально запускает функцию онлайн-шопинга в Соединенных Штатах после месяцев тестирования.
Об этом пишет Reuters.
TikTok предлагает онлайн-покупки с помощью ряда функций в своем основном приложении и надеется повторить успех платформ Shein и Temu компании PDD Holdings.
«Свыше 150 миллионов пользователей TikTok в США теперь смогут видеть видео и прямые трансляции со ссылками на покупку товаров в своей ленте, поскольку TikTok предлагает инструменты для создателей контента, брендов и продавцов для создания приобретаемого контента.
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Новые функции включают в себя вкладку «Магазин», где компании могут демонстрировать свои продукты с помощью логистических и платежных решений на базе TikTok", — пишет агентство.
В TikTok заявили, что интегрировали свой сервис покупок с разными сторонними платформами, в частности, такими как Shopify, Salesforce и Zendesk.
Онлайн-маркетплейс TikTok, работавший в США с ноября в тестовом режиме, доступен также в таких странах, как Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Великобритания.
По материалам:
Економічна Правда
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