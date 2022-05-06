TikTok будет платить пользователям, у которых свыше 100 тыс. подписчиков — Finance.ua

TikTok разделит 50% дохода от рекламы с создателями, как рассказала The Verge Сэнди Хокинс, генеральный директор TikTok по глобальным бизнес-решениям в Северной Америке.
Хокинс говорит, что TikTok Pulse запустят в следующем месяце в США, а на мировой рынок уже выйдут к осени.
До этого времени основным способом TikTok вознаграждать авторов был «Фонд создателей», который платит избранным пользователям на основе популярности их видео. Но авторы утверждают, что выплаты от этой программы могут быть небольшими и непостоянными, что означает, что она не предложила авторам стабильного дохода как рекламная программа YouTube для некоторых производителей видео.