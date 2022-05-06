TikTok будет платить пользователям, у которых свыше 100 тыс. подписчиков — Finance.ua
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TikTok будет платить пользователям, у которых свыше 100 тыс. подписчиков

Сегодня 03:37Личные финансы
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Соцмедийная программа для создания и распространения видео и онлайн трансляций TikTok планирует начать выплачивать вознаграждение авторам, на которых подписано более 100 тыс. пользователей.
Об этом компания сообщила в своем блоге.
Кроме того, запускается TikTok Pulse — новое решение для контекстной рекламы, позволяющее рекламодателям размещать свой бренд рядом с самым популярным контентом в ленте For You.
«TikTok Pulse разработан, чтобы предоставить брендам инструменты и элементы управления, чтобы быть частью этих повседневных моментов и тенденций, которые привлекают сообщество», — отметили в компании.
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TikTok разделит 50% дохода от рекламы с создателями, как рассказала The Verge Сэнди Хокинс, генеральный директор TikTok по глобальным бизнес-решениям в Северной Америке.
Хокинс говорит, что TikTok Pulse запустят в следующем месяце в США, а на мировой рынок уже выйдут к осени.
До этого времени основным способом TikTok вознаграждать авторов был «Фонд создателей», который платит избранным пользователям на основе популярности их видео. Но авторы утверждают, что выплаты от этой программы могут быть небольшими и непостоянными, что означает, что она не предложила авторам стабильного дохода как рекламная программа YouTube для некоторых производителей видео.
По материалам: Діло
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