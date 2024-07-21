The Economist: Постоянные отключения света станут привычным явлением для украинцев — Finance.ua

The Economist: Постоянные отключения света станут привычным явлением для украинцев Сегодня 09:11 — Энергетика

The Economist: Постоянные отключения света станут привычным явлением для украинцев

Из-за серьезного повреждения энергосистемы и нехватки средств и времени на ее восстановление, отключения электроэнергии станут для украинцев привычным явлением.

Об этом сообщает издание The Economist.

«Осталось слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных электростанций или строительства ветровых и солнечных электростанций. Веерные отключения электроэнергии станут привычным явлением», — пишет издание.

Как украинцы справляются с отключениями света

Издание отмечает, что украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии.

Малые предприятия имеют дизельные генераторы. Средние заводы инвестировали в газовые турбины и могут даже продавать избыток электроэнергии в национальную сеть. Кафе открыты для коворкинга.

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Во всех зданиях есть генераторы для питания лифтов. Люди покупают аккумуляторные батареи, которые можно заряжать и использовать дома для подключения Wi-Fi и USB-ламп.

В то же время, генеральный директор компании «ДТЭК» Максим Тимченко говорит, что в этом году было разрушено 90% их генерирующих мощностей. Волны атак, начиная с марта, были направлены на тепловые и гидроэлектростанции, а также впервые на солнечные электростанции.

До вторжения генерирующие мощности Украины составляли 36 ГВт электроэнергии. россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру в конце 2022 года, и половина этих мощностей уже была утрачена — либо оккупирована, либо разрушена, либо повреждена.

Украине удалось восстановить часть мощностей, и в прошлую зиму удалось почти удержать свет, восстановив мощность почти до необходимых на то время 18 ГВт.

Но атаки в этом году уничтожили 9 гигаватт мощностей. Практически все, что осталось из генерации, идет из атомных электростанций, от атак которые россияне воздержались.

Атаки рф продолжаются, а батарей противовоздушной обороны не хватает, чтобы сбить все ракеты.

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Издание отмечает, что в краткосрочной перспективе есть надежда, что поврежденные электростанции могут быть достаточно отремонтированы к этой зиме, чтобы выработать еще 2−3 гВт мощности.

Украинские инженеры ищут в Европе подержанное оборудование по выведенным из эксплуатации электростанциям советского типа. Но насколько это реально, не ясно.

Напомним, Верховная Рада 16 июля одобрила в целом законопроекты № 11 258 и № 11 259, освобождающие от налоговых и таможенных пошлин импорт машин разминирования и оборудования для энергетики.

Економічна Правда По материалам:

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