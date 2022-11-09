Tesla зарабатывает на своих авто в 8 раз больше, чем Toyota — Finance.ua

Tesla зарабатывает на своих авто в 8 раз больше, чем Toyota 09.11.2022, 00:10 — Технологии&Авто

Tesla зарабатывает на своих авто в 8 раз больше, чем Toyota

Американский производитель электрокаров Tesla зарабатывает на своих машинах примерно в 8 раз больше японского автогиганта Toyota.

Об этом сообщили аналитики издания Nikkei, изучив финансовые отчеты двух автопроизводителей.

Преимущество Tesla эксперты объясняют высокой маржинальностью ее электроавто. Так, на каждом своем электрокаре американский производитель зарабатывает 9570 долларов, тогда как чистая прибыль Toyota в среднем составляет около 1200 долларов за каждый проданный автомобиль.

По количеству проданных автомобилей при этом Toyota превышает Tesla в 7,6 раза. Так, первая за прошлый квартал продала 2,62 млн автомобилей, а вторая поставила всего 344 тыс. своих электрокаров.

Эксперты отмечают, что Tesla, вероятнее всего, является лидером в области маржинальности своих машин, превосходя даже таких игроков, как Mercedes-Benz.

Кроме того, Tesla стала одним из самых прибыльных автопроизводителей в мире по итогам прошлого квартала. И хотя ее чистая прибыль за период с июля по сентябрь 2022 года была меньше, чем у Mercedes-Benz, компания Илона Маска смогла обогнать таких лидеров автопрома, как BMW и Volkswagen.

Ampercar По материалам:

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