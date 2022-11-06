Tesla закрыла свой первый шоу-рум в Китае в рамках сокращения расходов — Finance.ua
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Tesla закрыла свой первый шоу-рум в Китае в рамках сокращения расходов

Фондовый рынок
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Tesla закрыла свой первый шоу-рум в Китае в рамках сокращения расходов
Tesla закрыла свой первый шоу-рум в Китае в рамках сокращения расходов
Производитель электромобилей Tesla закрыл свой флагманский выставочный зал в Китае, что, по словам источников, направлено на сокращение розничных расходов на втором по величине рынке.
Об этом пишет Reuters.
Tesla подтвердила агентству Reuters закрытие выставочного зала в престижном торговом центре Parkview Green в центре Пекина. Магазин, открытый в 2013 году, стал первым магазином Tesla в Китае, был отремонтирован и расширен в 2018 году. В компании говорят, что переместили магазин в другой торговый центр под названием Raffles City, здешний шоу-рум намного меньше, он был открыт в середине октября.
Tesla владеет и управляет более чем 200 торговыми точками по всей стране, которые демонстрируют модели и устраивают тест-драйвы для потенциальных покупателей.
Агентство Reuters сообщило в сентябре, что Tesla рассматривает возможность закрытия некоторых выставочных залов в роскошных торговых центрах в таких городах как Пекин после того, как посещаемость упала на фоне COVID-ограничений. Компания также планирует уделять больше внимания магазинам в менее дорогих пригородных районах, поскольку работает над достижением цели генерального директора Илона Маска по улучшению обслуживания клиентов. В рамках этих усилий, Tesla нанимает техников и другого персонала для обслуживания в Китае. Сайт компании по подбору персонала показал 305 вакансий в сфере услуг.
Более половины магазинов Tesla в Китае не предлагают услуги по ремонту или техническому обслуживанию и находятся в местах с высокой арендной платой и ограниченным пространством.
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первые девять месяцев 2022 года Tesla продала 318 151 автомобиль в Китае, что на 55% больше, чем годом ранее. Для сравнения, общая продажа электромобилей и гибридов выросла на 113,2%.

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По материалам:
Forbes.ua
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