Tesla закрыла свой первый шоу-рум в Китае в рамках сокращения расходов — Finance.ua

Tesla закрыла свой первый шоу-рум в Китае в рамках сокращения расходов Сегодня 01:27 — Фондовый рынок

Tesla закрыла свой первый шоу-рум в Китае в рамках сокращения расходов

Производитель электромобилей Tesla закрыл свой флагманский выставочный зал в Китае, что, по словам источников, направлено на сокращение розничных расходов на втором по величине рынке.

Об этом пишет Reuters.

Tesla подтвердила агентству Reuters закрытие выставочного зала в престижном торговом центре Parkview Green в центре Пекина. Магазин, открытый в 2013 году, стал первым магазином Tesla в Китае, был отремонтирован и расширен в 2018 году. В компании говорят, что переместили магазин в другой торговый центр под названием Raffles City, здешний шоу-рум намного меньше, он был открыт в середине октября.

Tesla владеет и управляет более чем 200 торговыми точками по всей стране, которые демонстрируют модели и устраивают тест-драйвы для потенциальных покупателей.

Агентство Reuters сообщило в сентябре, что Tesla рассматривает возможность закрытия некоторых выставочных залов в роскошных торговых центрах в таких городах как Пекин после того, как посещаемость упала на фоне COVID-ограничений. Компания также планирует уделять больше внимания магазинам в менее дорогих пригородных районах, поскольку работает над достижением цели генерального директора Илона Маска по улучшению обслуживания клиентов. В рамках этих усилий, Tesla нанимает техников и другого персонала для обслуживания в Китае. Сайт компании по подбору персонала показал 305 вакансий в сфере услуг.

Более половины магазинов Tesla в Китае не предлагают услуги по ремонту или техническому обслуживанию и находятся в местах с высокой арендной платой и ограниченным пространством.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первые девять месяцев 2022 года Tesla продала 318 151 автомобиль в Китае, что на 55% больше, чем годом ранее. Для сравнения, общая продажа электромобилей и гибридов выросла на 113,2%.

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