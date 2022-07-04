Tesla впервые за более чем два года снизила поставки авто — Finance.ua

Tesla впервые за более чем два года снизила поставки авто 04.07.2022, 00:08 — Технологии&Авто

Tesla впервые за более чем два года снизила поставки авто

Американский производитель электромобилей Tesla во втором квартале 2022 года впервые за более чем два года снизил объемы поставки автомобилей. Как отчиталась компания Илона Маска в субботу, 2 июля, за апрель-июнь текущего года она поставила клиентам 254 695 автомобилей, что на 18 процентов меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Спад Tesla объяснила продолжающимися сложностями с доступностью комплектующих и нескольконедельным ограничением работы завода в Китае из-за COVID-19. В апреле Tesla предупреждала, что проблемы с комплектующими будут сказываться на объемах производства компании до конца года.

В отчете за первый квартал 2022 года, когда было поставлено рекордные 310 тысяч электромобилей, Tesla заявила, что в долгосрочной перспективе планирует держать планку по годовому повышению показателя поставки на уровне минимум 50 процентов. Содействовать этому должны были, в частности, дополнительные производственные мощности за счет новых заводов в Техасе и под Берлином.

Последний открылся 22 марта, став первым европейским заводом Tesla. Правительство ФРГ и федеральная земля Бранденбург вложили в этот проект 5 млрд евро. Однако Маск публично жаловался, что новые заводы обходятся Tesla в миллиарды долларов, но еще не смогли изготовить достаточное количество автомобилей и аккумуляторов, чтобы оправдать затраты на них.

Самыми популярными у Tesla остаются Model 3 и Model Y. Во втором квартале 2022 года на них пришлось 238 533 поставленных единицы. Остальные электромобили, поставленные производителем на рынок в этот период, — более габаритные и более дорогие Model S и Model X.

Deutsche Welle По материалам:

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