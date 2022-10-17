Tesla внедряет новую систему цифровых, световых и сотовых оповещений об опасности для авто (видео) — Finance.ua
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Tesla внедряет новую систему цифровых, световых и сотовых оповещений об опасности для авто (видео)

Фондовый рынок
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Tesla подписала крупное соглашение с Emergency Safety Solutions (ESS) о внедрении технологии Hazard Enhanced Location Protocol (HELP) в свои автомобили.
Программа HELP помогает предотвратить столкновения с поврежденными транспортными средствами и их пассажирами. Tesla станет первой компанией по производству легковых автомобилей, которая внедрит эту технологию.
По словам ESS, технология соответствует нормативным стандартам и при помощи интеллектуальной системы составляет два типа надежных предупреждений, чтобы уведомить водителя о неисправном автомобиле: световых и цифровых.
Однако самая важная часть продукта — это отдельная система, которая при помощи мобильных устройств уведомляет водителей транспортных средств о том, что по близости находится неисправный автомобиль.
Вот видеодемонстрация системы предупреждения об опасности HELP:
По материалам:
ITC.ua
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