Tesla внедряет новую систему цифровых, световых и сотовых оповещений об опасности для авто (видео) — Finance.ua

Tesla внедряет новую систему цифровых, световых и сотовых оповещений об опасности для авто (видео) Сегодня 07:40 — Фондовый рынок

Tesla подписала крупное соглашение с Emergency Safety Solutions (ESS) о внедрении технологии Hazard Enhanced Location Protocol (HELP) в свои автомобили.

Программа HELP помогает предотвратить столкновения с поврежденными транспортными средствами и их пассажирами. Tesla станет первой компанией по производству легковых автомобилей, которая внедрит эту технологию.

По словам ESS, технология соответствует нормативным стандартам и при помощи интеллектуальной системы составляет два типа надежных предупреждений, чтобы уведомить водителя о неисправном автомобиле: световых и цифровых.

Однако самая важная часть продукта — это отдельная система, которая при помощи мобильных устройств уведомляет водителей транспортных средств о том, что по близости находится неисправный автомобиль.

Вот видеодемонстрация системы предупреждения об опасности HELP:

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