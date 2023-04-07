Tesla третий раз в этом году снижает цены на флагманские модели S и X в США — Finance.ua

Tesla третий раз в этом году снижает цены на флагманские модели S и X в США Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Tesla Inc. в третий раз в этом году снизила цены на модели S и X в США, пытаясь поддержать низкий спрос электромобили. Основатель компании Илон Маск пообещал гнаться за объемом производства, а не прибылью, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Флагманский седан Model S теперь стоит от 84 990 долларов, что на 5 000 долларов меньше, чем в прошлом месяце. Модель X стартует от 94 990 долларов, что также на 5 000 долларов дешевле.

Сокращения происходят в то время, когда автомобильная промышленность борется со стремительной инфляцией и ростом процентных ставок, которые делают покупку новых автомобилей все более дорогой. Tesla, которая продает свои автомобили непосредственно потребителям, регулярно корректирует цены. Компания, базирующаяся в Остине, штат Техас, в настоящее время выпускает модели S, X, 3 и Y.

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«Цена действительно имеет значение. Я думаю, что существует огромное количество людей, которые хотели бы купить автомобиль Tesla, но не могут себе этого позволить. Следовательно, эти ценовые изменения действительно имеют значение для рядового потребителя», — сказал Маск во время январского телефонного звонка компании.

В первом квартале Tesla поставила 422 875 автомобилей по всему миру, но только 10 695 из них были моделями S и X. Tesla снизила цены на седаны Model 3 и внедорожники Model Y на 1000 и 2000 долларов и снизила стартовые цены на две модели до 41 990 и 49 900 долларов, сообщается на ее сайте.

Американский автопроизводитель, который снизил цены в Китае в начале этого года, также спровоцировал ценовую войну на крупнейшем в мире рынке автомобилей с новой энергией. Согласно предварительным данным, опубликованным во вторник Ассоциацией пассажирских автомобилей Китая, в марте было отгружено 88 869 автомобилей с завода в Шанхае.

Сохраняется значительная разница в цене автомобилей, произведенных в Китае, где базовая модель 3 начинается с 229 900 юаней (33 400 долларов США), а модель Y стоит 261 900 юаней (38 086 долларов США).

УНН По материалам:

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