Tesla сохранит зарплату сотрудникам-украинцам, которые уедут на войну — Finance.ua
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Tesla сохранит зарплату сотрудникам-украинцам, которые уедут на войну

Сегодня 01:40Личные финансы
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Сотрудники Tesla получили внутреннюю рассылку о том, какие меры компания будет принимать в поддержку Украины в освободительной войне против Российской Федерации, передает CNBC.
В частности, в письме сообщается, что сотрудники-украинцы, желающие уехать защищать Родину, все равно будут получать зарплату.
Электронное письмо получили все сотрудники компании в Европе, Африке и на Среднем Востоке в понедельник, 7 марта. В нем говорится, что за украинцами, которых позовут на войну, зарплата будет сохраняться по меньшей мере до трех месяцев. После истечения этого срока Tesla будет принимать дальнейшие решения на основе актуальной ситуации.
Также сотрудников компании попросили помочь компании SpaceX (также принадлежит Илону Маску) поспособствовать скорейшему обеспечению Украины спутниковым интернетом Starlink.
А еще в письме сотрудников призвали помогать Украине финансово. Вы также можете приобщиться через один из проверенных нами ресурсов по сбору средств на ВСУ, помощь переселенцам и пострадавшим от войны.
По материалам: ain.ua
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