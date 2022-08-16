Tesla приостановила прием заявок на свою самую популярную модель — Finance.ua
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Tesla приостановила прием заявок на свою самую популярную модель

Технологии&Авто
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Tesla приостановила прием заявок на свою самую популярную модель
Tesla приостановила прием заявок на свою самую популярную модель
Американская компания Tesla приостановила приём заявок на изготовление и доставку популярного автомобиля Tesla Model 3 Long Range. На сайте больше нельзя подать соответствующую заявку.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилепроизводителей.
Следовательно, с 12 августа электромобиль Tesla Model 3 Long Range временно недоступен для продажи на официальном сайте автопроизводителя.
Кнопка заказа неактивна, с примечанием, что приобрести авто можно будет только со следующего года.
Причина — сверхвысокий спрос на автомобиль, превышающий возможности производства.
Еще в мае основатель компании Tesla Илон Маск прогнозировал перерыв в заказе некоторых моделей Tesla.
Он подтвердил в Twitter приостановку приема заказов на модель из-за слишком большого количества покупателей и, как результат, долгий лист ожидания. Илон Маск анонсировал возобновление продаж после увеличения объемов производства.
Отметим, в июле украинцы приобрели и зарегистрировали 1732 электромобиля, что в 2,3 раза больше, чем в июле прошлого года, и на 64% больше показателя июня этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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