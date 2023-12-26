Tesla приобрела в Шанхае земельный участок под гигафабрику по производству накопителей энергии — Finance.ua

Tesla приобрела в Шанхае земельный участок под гигафабрику по производству накопителей энергии Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Tesla приобрела в Шанхае земельный участок под гигафабрику по производству накопителей энергии

Американский автопроизводитель Tesla приобрел землю в Шанхае под новый проект — гигафабрику, которая будет на начальном этапе производить 10 000 накопителей энергии Megapack в год.

Об этом пишет Reuters.

Строительство проекта, способного производить 10 000 накопителей в год, планируется начать в первом квартале 2024 года, а само производство начнется в четвертом квартале.

Читайте также Tesla научилась обнаруживать камеры контроля скорости

Tesla заплатила 222,42 млн юаней ($31,13 млн) за права пользования участком площадью 19,7 га, говорится в отдельном заявлении правительства. Площадка находится рядом с существующим заводом Tesla, производящим автомобили Model 3 и Model Y.

В апреле Tesla заявляла, что начнет строительство в третьем квартале этого года, а производство ожидается во втором квартале следующего года.

Китай стал ключевым производственным центром Tesla. В 2022 году на заводе в Шанхае будет выпущено более 710 тысяч автомобилей, что составляет около 52% мирового производства компании. Но потребительский спрос в Китае — крупнейшем в мире рынке автомобилей и электромобилей — пострадал от замедления экономического роста.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.