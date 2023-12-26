Tesla приобрела в Шанхае земельный участок под гигафабрику по производству накопителей энергии — Finance.ua
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Tesla приобрела в Шанхае земельный участок под гигафабрику по производству накопителей энергии

Фондовый рынок
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Tesla приобрела в Шанхае земельный участок под гигафабрику по производству накопителей энергии
Tesla приобрела в Шанхае земельный участок под гигафабрику по производству накопителей энергии
Американский автопроизводитель Tesla приобрел землю в Шанхае под новый проект — гигафабрику, которая будет на начальном этапе производить 10 000 накопителей энергии Megapack в год.
Об этом пишет Reuters.
Строительство проекта, способного производить 10 000 накопителей в год, планируется начать в первом квартале 2024 года, а само производство начнется в четвертом квартале.
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Tesla заплатила 222,42 млн юаней ($31,13 млн) за права пользования участком площадью 19,7 га, говорится в отдельном заявлении правительства. Площадка находится рядом с существующим заводом Tesla, производящим автомобили Model 3 и Model Y.
В апреле Tesla заявляла, что начнет строительство в третьем квартале этого года, а производство ожидается во втором квартале следующего года.
Китай стал ключевым производственным центром Tesla. В 2022 году на заводе в Шанхае будет выпущено более 710 тысяч автомобилей, что составляет около 52% мирового производства компании. Но потребительский спрос в Китае — крупнейшем в мире рынке автомобилей и электромобилей — пострадал от замедления экономического роста.
По материалам:
Forbes.ua
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