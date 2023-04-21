Tesla повышает цены на электромобили всего через несколько дней после очередного снижения — Finance.ua

Tesla повышает цены на электромобили всего через несколько дней после очередного снижения Сегодня 21:16 — Технологии&Авто

Tesla повышает цены на электромобили всего через несколько дней после очередного снижения

Автопроизводитель Tesla повышает цены в США на электромобили Model S и X премиум-класса, хотя они все еще на 20% ниже, чем в начале года после резкого понижения стоимости, чтобы стимулировать спрос.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Tesla снижает цены во всем мире с января, включая шесть раз в Соединенных Штатах, чтобы увеличить объемы продаж, особенно на свои массовые автомобили, кроссовер Model Y и седан Model 3.

Tesla Model S Plaid и Model X Plaid — производительные версии этих моделей — теперь стоят 107 490 долларов США по сравнению со 104 990 долларов США ранее.

Цена Model X теперь примерно на 2,6% выше и составляет 97 490 долларов, тогда как цена Model S выросла примерно на 2,9% до 87 490 долларов.



Однако цены на четыре модели все еще на 16-23% ниже, чем в начале года.

Tesla снизила цены на обе версии Model S и Model X на 5000 долларов в начале этого месяца спустя несколько дней после отчета о падении поставок этих автомобилей на 38% в январе-марте.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что производитель электромобилей будет отдавать приоритет росту продаж перед прибылью в слабой экономике.

Компания накануне отчиталась о самой низкой квартальной валовой марже за два года, поскольку она существенно снизила цены на рынках, включая Соединенные Штаты и Китай, чтобы стимулировать спрос на фоне растущей конкуренции.

Исполнительный директор Ford Джим Фарли накануне заявил, что Tesla является пионером в более динамичном способе ценообразования на электромобили, которому должны следовать другие автопроизводители.

Заметим, всего несколько дней назад Tesla ввела вторую за месяц волну снижения цен на свои автомобили Model 3 и Model Y. В результате ценники электрокаров опустились ниже 40 000 долларов.

Напомним, предыдущая волна снижения цен на автомобили Tesla прошла в начале апреля. Тогда за одну ночь цены на некоторые модели упали на 5000 долларов.

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Діло По материалам:

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