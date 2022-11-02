Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ — Finance.ua
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Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ

Технологии&Авто
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Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ
Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ
Компания Tesla Илона Маска планирует запустить массовое производство электрических автомобилей Cybertruck в конце 2023 года.
Об этом сообщает Reuters.
В прошлом месяце в Tesla заявили, что работают над подготовкой своего завода в Остине, штат Техас, к началу производства новой модели. Более того, «раннее производство» Cybertruck должно начаться уже в середине 2023 года.
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«Мы на последнем этапе с Cybertruck», — сказал Маск в разговоре с финансовыми аналитиками.
Tesla не ответила на просьбу о комментарии.
Запуск производства Cybertruck сделает Tesla участником в одном из самых прибыльных сегментов рынка электромобилей США и конкурентом электрических пикапов от Ford и Rivian Automotive, обе из которых выпустили модели в ограниченном количестве.
В январе Маск назвал нехватку компонентов источником для переноса запуска Cybertruck на 2023 год.
По материалам:
Укрінформ
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