Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ Сегодня 02:57 — Технологии&Авто

Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ

Компания Tesla Илона Маска планирует запустить массовое производство электрических автомобилей Cybertruck в конце 2023 года.

Об этом сообщает Reuters

В прошлом месяце в Tesla заявили, что работают над подготовкой своего завода в Остине, штат Техас, к началу производства новой модели. Более того, «раннее производство» Cybertruck должно начаться уже в середине 2023 года.

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«Мы на последнем этапе с Cybertruck», — сказал Маск в разговоре с финансовыми аналитиками.

Tesla не ответила на просьбу о комментарии.

Запуск производства Cybertruck сделает Tesla участником в одном из самых прибыльных сегментов рынка электромобилей США и конкурентом электрических пикапов от Ford и Rivian Automotive, обе из которых выпустили модели в ограниченном количестве.

В январе Маск назвал нехватку компонентов источником для переноса запуска Cybertruck на 2023 год.

Укрінформ По материалам:

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