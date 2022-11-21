Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США — Finance.ua

Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США

Компания Tesla отзывает более 321 000 автомобилей в США, поскольку задние фонари могут периодически не светиться.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Техасский производитель электромобилей заявил, что отзыв касается некоторых автомобилей Model 3 и Model Y, согласно заявлению Национального управления безопасности дорожного движения. Это касается только автомобилей 2021-2023 годов выпуска (то есть некоторые еще даже не поступили клиентам).

Tesla развернет беспроводное обновление, чтобы устранить проблему с задними фонарями, и заявила, что не имеет сообщений о каких-либо авариях или травмах, связанных с отзывом.

Напомним, Tesla планирует начать массовое производство своего электропикапа Cybertruck в конце 2023 года — через два года после изначальной цели.

Компания начала расчищать леса в Германии, чтобы расширить свой завод электромобилей вблизи Берлина, являющийся ключевым элементом планов развития компании в Европе.

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Економічна Правда По материалам:

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