Tesla отзывает 362 000 электромобилей в США — Finance.ua

Tesla отзывает 362 000 электромобилей в США Сегодня 01:43 — Технологии&Авто

Tesla отзывает 362 000 электромобилей в США, Фото: mezha.media

Компания Tesla заявила, что отзывает 362 000 электромобилей в США для обновления бета-версии программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) после того, как американский регулятор заявил, что система помощи водителю не соблюдает законы о безопасности движения и может привести к аварии.

Об этом сообщает Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что программное обеспечение Tesla позволяет автомобилю «превышать скорость или проезжать перекресток незаконным или непредсказуемым способом, что увеличивает риск аварии».

Tesla выпустит бесплатное обновление программного обеспечения по воздуху (OTA), и производитель электромобилей заявил, что ему не известно о каких-либо травмах или смертях, которые могут быть связаны с этим отзывом. Вместе с тем в Tesla отметили, что у них 18 гарантийных претензий.

Отзыву подлежат электромобили Model S и Model X 2016-2023 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов и Model Y 2020-2023 годов, оснащенные программным обеспечением FSD Beta или ожидающие его установки.

NHTSA попросило Tesla отзывать автомобили, но компания заявила, что, несмотря на отзыв, она не согласна с выводом регулятора. Этот шаг — редкий случай вмешательства федерального регулятора в программу тестирования в реальных условиях, которую компания считает решающей для разработки автомобилей, способных ездить самостоятельно. FSD Beta используется сотнями тысяч клиентов Tesla.

Отказ от автоматизированного вождения Tesla произошел примерно за две недели до дня инвесторов компании 1 марта, в ходе которого генеральный директор Илон Маск, как ожидается, будет продвигать возможности искусственного интеллекта производителя электромобилей и планы по расширению линейки авто.

NHTSA проводит расследование, начатое в 2021 году, в отношении 830 000 автомобилей Tesla с системой помощи водителю автопилот в связи с рядом столкновений с припаркованными машинами экстренной помощи. NHTSA проверяет, обеспечивают ли автомобили Tesla адекватные меры, заставляющие водителей уделять внимание дороге. В четверг регулятор заявил, что, несмотря на отзыв FSD, ее «расследование в отношении автопилота Tesla и связанных с ним систем транспортных средств остается открытым и активным».

В Tesla заявили, что в «определенных редких случаях... эта функция может потенциально нарушать местные правила дорожного движения или обычаи при выполнении определенных маневров во время движения».

Возможные ситуации, в которых может возникнуть проблема, включают проезд или разворот через определенные перекрестки во время желтого сигнала светофора, а также изменение движения с определенных полос, предназначенных только для поворотов, чтобы продолжить движение прямо, заявили в NHTSA.

Регулятор также заявил, что «система может недостаточно реагировать на изменения установленных ограничений скорости или неадекватно учитывать смену водителем скорости автомобиля для превышения установленных ограничений скорости».

В прошлом году Tesla отозвала около 54 000 электромобилей в США с программным обеспечением FSD Beta, которое может позволить некоторым моделям полностью не останавливаться перед знаком «Стоп» и на некоторых перекрестках, что представляет угрозу безопасности, сообщает NHTSA.

Tesla и NHTSA заявляют, что расширенные функции вождения FSD не делают автомобили автономными и требуют от водителей внимательности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.