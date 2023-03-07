Tesla отзовет 3470 автомобилей Model Y — Finance.ua
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Tesla отзовет 3470 автомобилей Model Y

Технологии&Авто
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Tesla отзовет 3470 автомобилей Model Y
Tesla отзовет 3470 автомобилей Model Y
Компания Tesla, выпускающая электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты крепления рам спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.
Об этом пишет Reuters.
Согласно заявлению национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), ослабленный болт рамы сиденья может снизить эффективность системы ремней безопасности, что увеличивает риск травмирования во время аварии.
Компания Tesla сообщила NHTSA, что с декабря она нашла пять гарантийных претензий, которые могут быть связаны с этими условиями. В компании добавили, что им не известно о каких-либо травмах или смертях, которые могут быть связаны с проблемой отзыва.
Tesla проверит болты крепления рам спинок сидений второго ряда со стороны водителя и пассажира к нижним рамам сидений, и в случае необходимости затянет их в соответствии со спецификациями.

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По материалам:
Економічна Правда
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