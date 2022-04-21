Tesla отчиталась о рекордных $3,3 млрд прибыли за квартал, несмотря на остановку шанхайского завода — Finance.ua

Tesla отчиталась о рекордных $3,3 млрд прибыли за квартал, несмотря на остановку шанхайского завода

Сегодня 23:37 — Финтех и Карты

Tesla отчиталась о рекордных $3,3 млрд прибыли за квартал, несмотря на остановку шанхайского завода

Прибыль производителя электрокаров Tesla за первые три месяца 2022 года составила $3,3 млрд. Компания побила рекорд предыдущего квартала, когда прибыль достигла $2,3 млрд.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Шанхай возвращается с местью», — сказал основатель компании Илон Маск, когда Tesla сообщила, что продажи за первые три месяца года подскочили примерно на 80% по сравнению с годом ранее. Электрокаров продали на $18,76 млрд.

Tesla продала около 310 000 автомобилей в первом квартале по сравнению со 184 877 годом ранее. В четвертом квартале 2021-го — 308 650 автомобилей.

Экологических кредитов на выбросы CO2 компания продала на сумму $679 млн. «Продажи кредитов уже давно имеют решающее значение для прибыли Tesla, хотя в последние кварталы их доля уменьшилась. Компания заявила, что станет меньше зависеть от них», — пишет The Wall Street Journal.

Tesla также хочет нарастить прибыль от продаж программного обеспечения. До конца года компания планирует выпустить расширенную функцию помощи водителю, разработанную для передвижения по городу. Она будет доступна всем в США, кто приобрел пакет Tesla «Full Self-Driving». Tesla постепенно выпускает пробные версии технологии, которые тестируют более 100 000 человек, сказал Маск в недавнем интервью TED.

В 2024 году в серийное производство поступит роботакси. По словам Маска, поездка на таком транспортном средстве будет стоить дешевле, чем билет на автобус.

Компания также готовит свой страховой продукт. По словам финансового директора Закари Киркхорна, до конца года 80% американских клиентов смогут застраховать свой автомобиль в Tesla.

Напомним, в 2022 году компания намерена выпустить 1,5 млн автомобилей, несмотря на новую волну коронавируса в Китае. Шанхайский завод Tesla, где производятся седаны и кроссоверы, был закрыт в течение месяца из-за жестких карантинных ограничений и имеет проблемы со снабжением комплектующих. Ранее Tesla назвала шанхайский завод своим основным экспортным центром, делающим его критическим местом для производителя.

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