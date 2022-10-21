Tesla оценила стоимость биткоинов на балансе в $218 млн — Finance.ua

Tesla оценила стоимость биткоинов на балансе в $218 млн Сегодня 22:47 — Финтех и Карты

Tesla оценила стоимость биткоинов на балансе в $218 млн

Производитель электрокаров Tesla в рамках отчетности за третий квартал сообщил, что продолжает удерживать на балансе первую криптовалюту стоимостью $218 млн.

В течение июля-сентября позиция компании в цифровых активах осталась без изменений. В рамках конференции с аналитиками связанные с этой тематикой вопросы не поднимались.

Три месяца назад Tesla раскрыла информацию о продаже 75% принадлежащих компании биткоинов за $936 млн. Топ-менеджмент объяснил этот шаг «необходимостью увеличить ликвидность в период антиковидных ограничений в Китае».

Читайте также Tesla выпустила универсальное настенное зарядное устройство для авто

Стремление Илона Маска вернуться к сделке по поглощению Twitter, которая потребует $44 млрд, не привело к ликвидации криптовалютных позиций.

Согласно Bitcoin Treasuries, средняя стоимость приобретенной Tesla первой криптовалюты до ее частичной реализации могла составлять $34 722.

На момент написания ресурс оценивает принадлежащие производителю электрокаров 9720 BTC в $185,93 млн, что ниже затрат на их приобретение в $337,5 млн.

Напомним, компания приобрела цифровое золото в феврале 2021 года. Сам Илон Маск называл эти инвестиции «достаточно рискованными».

В апреле 2021 года Tesla продала часть активов в первой криптовалюте на $272 млн.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.