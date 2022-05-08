Tesla обвинила бывшего инженера в хищении секретных данных о суперкомпьютере — Finance.ua
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Tesla обвинила бывшего инженера в хищении секретных данных о суперкомпьютере

Сегодня 22:43Технологии&Авто
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Американский автопроизводитель Tesla подал в суд на бывшего инженера Александра Яцкова, обвинив его в хищении «конфиденциальной и строго засекреченной» информации, связанной с суперкомпьютерной технологией Project Dojo.
Об этом пишет The Verge.

В чем суть дела

В своем иске Tesla обвиняет Яцкова в том, что он перенес секретную информацию на личный компьютер и отказался ее вернуть. Яцков был принят на работу в Tesla в январе как инженер-теплотехник для участия в проектировании систем охлаждения суперкомпьютера Dojo.
Он имел доступ к информации о системе охлаждения суперкомпьютера, а также к другой конфиденциальной информации, связанной с проектом. По словам компании, инженер солгал в своем резюме о своем опыте работы и имеющихся навыках.
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Яцкова также обвиняют в нарушении соглашения о неразглашении, которое компания заключает со всеми участниками проекта Project Dojo, чтобы предотвратить раскрытие или сохранение ими конфиденциальной информации. Тем временем Tesla обнаружила, что Яцков отправлял электронные письма с секретной информацией по проекту со своего личного адреса электронной почты на свой рабочий почтовый ящик.
Tesla утверждает, что Яцков признал факт хранения секретной информации на своих личных устройствах, когда это раскрылось. После этого Tesla отправила Яцкова в административный отпуск с 6 апреля 2022 г., потребовав от него предоставить компьютер, на который он загрузил секретные данные, которые он якобы извлек из компьютерных устройств компании. Но инженер передал компании фиктивный ноутбук в попытке скрыть доказательства против себя.
В переданном им ноутбуке не было никакой секретной информации. Как утверждается в иске, это было сделано с целью показать, «якобы он мог получить доступ только к невинной информации Tesla, например, к письму с предложением». 2 мая Яцков уволился.
В своем иске Tesla требует от бывшего сотрудника вернуть похищенную информацию, а также возместить причиненный ущерб.

Немного о суперкомпьютере Dojo

Суперкомпьютер Project Dojo — один из самых мощных компьютеров в мире. Над суперкомпьютером Dojo Tesla работает уже несколько лет. Ранее Илон Маск упоминал о том, что проект под названием Dojo будет завершен до конца 2021 года.
Dojo будет самым мощным компьютером, задача которого заключается в обучении нейронных сетей. Также ранее Маск упоминал, что суперкомпьютеры производства Tesla будут доступны другим корпорациям, и они также смогут работать на обучение нейросетей.
По материалам: Телеканал 24
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