Tesla назвала дату презентации новой версии серийного грузовика Semi — Finance.ua
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Tesla назвала дату презентации новой версии серийного грузовика Semi

Технологии&Авто
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Tesla назвала дату презентации новой версии серийного грузовика Semi
Tesla назвала дату презентации новой версии серийного грузовика Semi
Tesla готовится презентовать грузовик Semi в первый день декабря. Мероприятие планируется провести на заводе в Гига Неваде, где строится первая партия.
Согласно данным Electrek, производственное оборудование, установленное в Giga Nevada, позволит производить около пяти электрических грузовиков в неделю.
Это будет равно приблизительно 250 грузовикам Semi в год, хотя у Tesla гораздо большие планы на автомобиль после того, как он перенесет производство на Gigafactory в Техас.
В прошлом месяце производитель электромобилей сообщил, что планирует увеличить производство Tesla Semi до 50 тысяч единиц в год к 2024 году.
Однако похоже, что производственная цель компании на 2022 год намного скромнее и составляет 100 электрических грузовиков Semi.
Новые тизеры также напоминают оригинальный пост 2017 года, в котором показан вид спереди полуприцепа Tesla, когда он включает и снова выключает фары. Фары в новом тизере кажутся гораздо лучше, чем то, что было продемонстрировано еще в 2017 году.
По материалам:
НВ
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