Tesla намерена выпустить уменьшенную версию Model Y — Finance.ua

Tesla намерена выпустить уменьшенную версию Model Y
Самым популярным электромобилем американской марки Tesla является кроссовер Model Y. В этой связи компания задумалась о выпуске более компактной версии модели.
Электрокар намерены построить на новой платформе, которая позволит не только изменить его габариты, но и значительно снизить стоимость.
Предположительно цена на новинку будет стартовать от 25 000 долларов. Производство кроссовера будет налажено на новом заводе Tesla в Мексике, строительство которого находится на финальной стадии.
По данным инсайдеров, Tesla планирует выпускать до 4 млн единиц нового компактного кроссовера в год.
Американская компания пока не подтвердила эту информацию, но и не опровергла.
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