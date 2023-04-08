Tesla намерена выпустить уменьшенную версию Model Y — Finance.ua

Tesla намерена выпустить уменьшенную версию Model Y 08.04.2023, 02:08 — Технологии&Авто

Tesla намерена выпустить уменьшенную версию Model Y

Самым популярным электромобилем американской марки Tesla является кроссовер Model Y. В этой связи компания задумалась о выпуске более компактной версии модели.

Электрокар намерены построить на новой платформе, которая позволит не только изменить его габариты, но и значительно снизить стоимость.

Предположительно цена на новинку будет стартовать от 25 000 долларов. Производство кроссовера будет налажено на новом заводе Tesla в Мексике, строительство которого находится на финальной стадии.

По данным инсайдеров, Tesla планирует выпускать до 4 млн единиц нового компактного кроссовера в год.

Американская компания пока не подтвердила эту информацию, но и не опровергла.

Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут. у вас авто

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.