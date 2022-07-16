Tesla начала поставлять автомобили без традиционных ключей-брелоков — Finance.ua
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Tesla начала поставлять автомобили без традиционных ключей-брелоков

Фондовый рынок
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Автомобили Tesla лишились традиционных ключей зажигания. Попадать в салон владельцы смогут с помощью специальной карты или приложения для смартфона.
По данным портала Drive Tesla Canada, некоторые клиенты уже получили такие автомобили. Тем же, кто привык делать это традиционным способом, придется выложить за ключ-брелок в виде модельки автомобиля 175 долларов. Теперь он входит в список опций.
В компании такое решение оправдывают тем, что большинство владельцев электромобилей Tesla открывают их при помощи смартфонов. В связи с этим и запустили процесс постепенного отказа от традиционных ключей.
Большинство автопроизводителей предлагают цифровые ключи в качестве альтернативы обычным. Tesla стала первой компанией, которая полностью отказалась от ключей-брелоков.
По материалам:
autocentre.ua
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