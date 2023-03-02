Tesla готовит редизайн двух популярных электрокаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla готовит редизайн двух популярных электрокаров

Технологии&Авто
39
Tesla готовит редизайн двух популярных электрокаров
Tesla готовит редизайн двух популярных электрокаров
Как стало известно, компания Tesla пока не собирается расширять ассортимент электрокаров, зато готовится к обновлению существующих моделей. Предполагается, что уже в этом году Илон Маск может представить новую версию своего «народного» электромобиля Model 3, а на следующий день ожидается обновление кроссовера Model Y.
По имеющейся информации, в сентябре этого года Tesla покажет обновленный вариант седана Model 3 с кодовым названием Project Highland. Компания намерена сделать интерьер автомобиля еще более минималистичным, а дизайн будет сосредоточен на элементах, которыми водители пользуются чаще всего. Есть предположение, что в электрокаре скроют все кнопки и вентиляционные отверстия, как это раньше сделали в более дорогом Model S.
Читайте также
Что касается Model Y, то обновленная версия с кодовым названием Project Juniper ожидается в октябре следующего года.
В автомобиле будут такие же изменения интерьера, как у Model 3, но вдобавок есть информация о новом дизайне кузова и улучшенной трансмиссии.
Утверждается, что все изменения будут сделаны для удешевления и упрощения производства, чтобы сохранять привлекательность автомобилей в условиях растущей конкуренции.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.