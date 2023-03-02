Tesla готовит редизайн двух популярных электрокаров — Finance.ua

Tesla готовит редизайн двух популярных электрокаров Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Tesla готовит редизайн двух популярных электрокаров

Как стало известно, компания Tesla пока не собирается расширять ассортимент электрокаров, зато готовится к обновлению существующих моделей. Предполагается, что уже в этом году Илон Маск может представить новую версию своего «народного» электромобиля Model 3, а на следующий день ожидается обновление кроссовера Model Y.

По имеющейся информации, в сентябре этого года Tesla покажет обновленный вариант седана Model 3 с кодовым названием Project Highland. Компания намерена сделать интерьер автомобиля еще более минималистичным, а дизайн будет сосредоточен на элементах, которыми водители пользуются чаще всего. Есть предположение, что в электрокаре скроют все кнопки и вентиляционные отверстия, как это раньше сделали в более дорогом Model S.

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Что касается Model Y, то обновленная версия с кодовым названием Project Juniper ожидается в октябре следующего года.

В автомобиле будут такие же изменения интерьера, как у Model 3, но вдобавок есть информация о новом дизайне кузова и улучшенной трансмиссии.

Утверждается, что все изменения будут сделаны для удешевления и упрощения производства, чтобы сохранять привлекательность автомобилей в условиях растущей конкуренции.

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uamotors По материалам:

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