Tesla дала заднюю и больше не грозит штрафом $50 тыс. за перепродажу Cybertruck — Finance.ua

Tesla дала заднюю и больше не грозит штрафом $50 тыс. за перепродажу Cybertruck Сегодня 18:19 — Технологии&Авто

Tesla дала заднюю и больше не грозит штрафом $50 тыс. за перепродажу Cybertruck

Похоже, что Tesla отказывается от штрафных санкций (до $50 тыс.), которые она собиралась налагать за потенциальную перепродажу еще не выпущенных электропикапов Cybertruck.

Еще вчера на странице соглашения о заказе Tesla в США содержалась угроза подать в суд на покупателей Cybertruck, которые перепродадут автомобиль без разрешения в течение первого года владения. Пока эта формулировка отсутствует.

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Согласно предварительным правилам Tesla, покупатели Cybertruck не могли продать свой автомобиль в течение первого года, если они не получили на это разрешение непосредственно от Tesla. Если этого не происходило, компания оставляла за собой право требовать через суд штраф в размере 50 тыс. долларов или стоимости перепродажи. И отказать в продаже авто в будущем.

Похоже, Tesla дала заднюю после общественной огласки, однако это может оказаться не окончательно. Tesla не сообщила, что стало причиной изменений и что будет с подобными случаями в будущем.

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