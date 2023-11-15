Tesla дала заднюю и больше не грозит штрафом $50 тыс. за перепродажу Cybertruck — Finance.ua
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Tesla дала заднюю и больше не грозит штрафом $50 тыс. за перепродажу Cybertruck

Технологии&Авто
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Tesla дала заднюю и больше не грозит штрафом $50 тыс. за перепродажу Cybertruck
Tesla дала заднюю и больше не грозит штрафом $50 тыс. за перепродажу Cybertruck
Похоже, что Tesla отказывается от штрафных санкций (до $50 тыс.), которые она собиралась налагать за потенциальную перепродажу еще не выпущенных электропикапов Cybertruck.
Еще вчера на странице соглашения о заказе Tesla в США содержалась угроза подать в суд на покупателей Cybertruck, которые перепродадут автомобиль без разрешения в течение первого года владения. Пока эта формулировка отсутствует.
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Согласно предварительным правилам Tesla, покупатели Cybertruck не могли продать свой автомобиль в течение первого года, если они не получили на это разрешение непосредственно от Tesla. Если этого не происходило, компания оставляла за собой право требовать через суд штраф в размере 50 тыс. долларов или стоимости перепродажи. И отказать в продаже авто в будущем.
Похоже, Tesla дала заднюю после общественной огласки, однако это может оказаться не окончательно. Tesla не сообщила, что стало причиной изменений и что будет с подобными случаями в будущем.
По материалам:
ITC.ua
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