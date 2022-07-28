Tesla будет брать деньги с водителей за использование навигатора — Finance.ua
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Tesla будет брать деньги с водителей за использование навигатора

Технологии&Авто
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Tesla будет брать деньги с водителей за использование навигатора
Tesla будет брать деньги с водителей за использование навигатора
Tesla заставит некоторых водителей платить за использование навигатора. Правда, это коснется машин американского бренда только после достижения ими восьмилетнего возраста.
Компания Tesla решила ввести плату за использование некоторых опций на своих электрокарах. Как сообщает Carbuzz, теперь компания будет брать деньги с водителей за использование фирменной навигационной системы.
Однако это коснется машин американского бренда только после достижения ими восьмилетнего возраста. До этого Tesla ввела плату за использование быстрой зарядки Supercharger, которая поначалу была бесплатной.
Нововведение распространяется на электрокары, выпущенные после 20 июля 2022 года. При этом опция останется бесплатной для машин, собранных с 9 января 2020 года по 20 июля 2022 года. Обладателей машин, произведенных ранее 9 января 2020 года, также ожидает взимание платы за опцию.
Если водитель решит не платить за опцию, функция навигации исчезнет с бортового компьютера автомобилей Tesla. Тогда единственным выходом для владельца американского электрокара станет использование смартфона для прокладки маршрута. Причем подключить его к мультимедийной системе автомобиля будет невозможно, так как функция синхронизации Android Auto или Apple Carplay для моделей Tesla недоступна.
По материалам:
autocentre.ua
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