Термомодернизация жилья «70/30»: в Киеве частично возобновят программу, приостановленную во время войны — Finance.ua
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Термомодернизация жилья «70/30»: в Киеве частично возобновят программу, приостановленную во время войны

Личные финансы
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Термомодернизация жилья «70/30»: в Киеве частично возобновят программу, приостановленную во время войны
Термомодернизация жилья «70/30»: в Киеве частично возобновят программу, приостановленную во время войны
В Киеве во время войны частично возобновят программу «70/30», которая предусматривает модернизацию жилья с точки зрения энергоэффективности, сообщает КГГА.
Конкурс энергоэффективных проектов остается в приоритете из-за подготовки к отопительному сезону. Поэтому департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА уже работает над тем, чтобы реанимировать его выполнение, приостановленное из-за военного положения, отметил его глава Дмитрий Науменко.
По его словам, программу планируют реализовать в пределах сроков и имеющихся финансовых ресурсов.
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«К сожалению, это не те объемы, которые хотелось бы и предусмотрены программой до войны. Мы не сможем выполнить все заявленные проекты из-за нехватки времени и погодных условий, необходимых для проведения наружных работ, например, утепления фасада или кровли. Кроме того, мы ограничены в сроках начала отопительного сезона. Однако максимально возможное количество работ запланировано выполнить», — заявил Науменко.
Науменко добавил, что департамент уже обратился к конкурсантам, правлениям ОСМД и ЖСК, чтобы они откорректировали свои проекты работ, учитывая актуальные цены на материалы и оборудование, а также производителей, которые готовы сотрудничать.

Справка Finance.ua:

  • программу «70/30» запустили в Киеве в 2014 году. Она позволяет жильцам жилых домов, в которых созданы ОСМД и ЖСК, сделать дома более энергоэффективными, что со своей стороны влияет на стоимость коммунальных услуг;
  • Программа предусматривает софинансирование: 30% оплачивают жители, а 70% — городской бюджет. В рамках программы устанавливают счетчиков на отопление и горячую воду, модернизируют тепловые пункты, производят теплоизоляцию и капремонт крыш и подвалов, меняют окна и двери в подъездах, утепляют фасады, устанавливают энергоэффективное освещение и т.п.;
  • в рамках программы термомодернизации было реализовано уже 1200 энергоэффективных проектов в 1000 домах. В то же время город направил на это 1,1 миллиарда гривен, а жильцы домов — 350 миллионов гривен. Экономия в отдельных домах превышала 70% в зависимости от погодных условий, говорят в КГГА.
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По материалам:
Finance.ua
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