Теперь и без Levi's: холдинг Levi Strauss & Co выходит из РФ — Finance.ua
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Теперь и без Levi's: холдинг Levi Strauss & Co выходит из РФ

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Теперь и без Levi's: холдинг Levi Strauss & Co выходит из РФТеперь и без Levi's: холдинг Levi Strauss & Co выходит из РФ
Группа брендов Levi Strauss & Co заявила, что останавливает работу в России — в нее входят Levi’s, Dockers и Signature.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«В ответ на продолжающийся гуманитарный кризис в Украине, из-за которого все больше беженцев попадают в страны Восточной Европы, компания заявляет, что пожертвует более 300 тысяч долларов некоммерческим организациям, оказывающим помощь пострадавшим», — заявила компания.
LS&Co сообщила, что «учитывая огромные нарушения, происходящие в регионе, нормальная работа бизнеса невозможна, поэтому LS&Co. временно приостанавливает коммерческие операции в России, в том числе любые новые инвестиции».
В 2021 году группа получила около 4% от общего чистого дохода из Восточной Европы, половина из которых была связана с Россией. «Но любые соображения делового характера явно второстепенны по отношению к человеческим страданиям, которые испытывают так много людей», — добавляют в компании.
Также компания собирает пожертвования среди сотрудников и готова удваивать все взносы в размере до 200 тысяч долларов — эти средства будут направлены на благотворительные организации, оперирующие в Украине. Отмечается, что вместе с лицензированными партнерами компания работает над тем, чтобы пожертвовать куртки, рюкзаки и теплую одежду людям, перемещенным из своих домов.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Українська правда
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