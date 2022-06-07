Темпы ввоза авто из Европы стали спадать — Finance.ua

По его словам, наибольшее количество таких авто заехало через Волынскую таможню — почти 36 тыс., за ней — Львовская, через которую заехало более 27 тыс. авто и Ровенская — почти 14 тыс. автомобилей.
Он добавил, что без учета льгот на авто, бюджет недополучил поступлений от пошлин и НДС по импорту 9,17 млрд грн.
Справка Finance.ua:
с 6 апреля Верховная Рада освободила импорт товаров в Украину от ввозной пошлины и НДС для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растаможки;
депутаты также полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами и субъектами упрощенной системы;
в конце мая Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 7418 о возврате всех пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Отменить беспошлинный ввоз автомобилей предлагается с 1 июля.