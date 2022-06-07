Темпы ввоза авто из Европы стали спадать — Finance.ua

Темпы ввоза авто из Европы стали спадать

Сегодня 19:49 — Личные финансы

Темпы ввоза авто из Европы стали спадать

Украинцы снизили темпы ввоза авто из Европы по льготным условиям, в среднем за день в начале июня въезжало 2,65 тыс. автомобилей по сравнению с майскими 4-5 тыс. в будний день.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«По состоянию на 6 июня у нас ввезли 140 310 автомобилей. Общая сумма налоговой скидки предоставлена на 15,4 млрд грн», — отметил он в телеграм-канале.

По его словам, наибольшее количество таких авто заехало через Волынскую таможню — почти 36 тыс., за ней — Львовская, через которую заехало более 27 тыс. авто и Ровенская — почти 14 тыс. автомобилей.

Он добавил, что без учета льгот на авто, бюджет недополучил поступлений от пошлин и НДС по импорту 9,17 млрд грн.

Справка Finance.ua:

с 6 апреля Верховная Рада освободила импорт товаров в Украину от ввозной пошлины и НДС для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растаможки;

депутаты также полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами и субъектами упрощенной системы;

в конце мая Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 7418 о возврате всех пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Отменить беспошлинный ввоз автомобилей предлагается с 1 июля.

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