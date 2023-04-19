Темпы цифровизации в Украине возрастут: Правительство одобрило постановление — Finance.ua

Темпы цифровизации в Украине возрастут: Правительство одобрило постановление Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Темпы цифровизации в Украине возрастут: Правительство одобрило постановление

Команды Минцифры и Госспецсвязи работают над инновационным решением — платформой для развертывания и сопровождения государственных электронных реестров. Благодаря инструменту министерства и государственные органы будут создавать публичные реестры и управлять ими.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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«Основа любого цифрового государства — это электронные реестры с качественными данными и быстрый обмен между разными госорганами. Сейчас в Украине более 450 государственных реестров. 80% из них технологически устаревшие и уязвимы к кибератакам», — сказано в сообщении.

Для чего нужна новая платформа

Платформа для развертывания реестров станет основой цифровой трансформации. Ведь все данные будут упорядоченно храниться в реестрах, что ускорит запуск онлайн услуг и диджилизацию в целом.

На платформе реестров можно создавать не только новые, но и технически переработать и постепенно переносить устаревшие реестры. Все изменения фиксируются и проходят только через бизнес-процессы. Это делает невозможным незаконное изменение данных.

Кроме того, в дальнейшем Украина сможет делиться собственным опытом внедрения Платформы с другими странами, которые активно цифровизируются.

Как добавил вице-премьер министр Михаил Федоров, платформа сэкономит государству миллионы средств, которые тратятся на создание и администрирование реестров.

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