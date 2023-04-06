Телекоммуникационный гигант Cisco утилизировал свое имущество в рф более чем на $23 млн — Finance.ua

Телекоммуникационный гигант Cisco утилизировал свое имущество в рф более чем на $23 млн
Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems физически уничтожил в россии свое имущество более чем на $23 млн.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчетности юрлица Cisco в россии.
Компания решила утилизировать оборудование еще в августе прошлого года. Причиной стали остановка действия лицензий и препятствия к реэкспорту. Cisco также уничтожит всё IT-оборудование и демообразцы.
Производитель пытался вывезти свое имущество через посредника, но ему это не удалось. Поэтому было принято решение уничтожить все, что оставалось на территории страны-агрессора.
Напомним, Cisco прекратила продажи и обслуживание оборудования в россии в марте 2022 года. В конце июня она решила полностью выйти с рынка рф из-за войны против Украины. Из-за выхода с рынка россии и беларуси компания понесла убытки на сумму $200 млн.
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