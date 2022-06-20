Telegram ввел платную подписку — Finance.ua

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Telegram ввел платную подписку

Сегодня 18:25Личные финансы
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Telegram ввел платную подпискуTelegram ввел платную подписку
Мессенджер Telegram объявил о запуске платной подписки Telegram Premium, с помощью которой пользователи могут получить доступ к дополнительным функциям.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете», — заявили в Telegram.
В рамках подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое:
  • подписчики смогут скачивать файлы до 4 ГБ;
  • скачивать файлы на максимальной скорости;
  • отправлять уникальные стикеры и реакции;
  • использовать дополнительные инструменты для управления чатами.
Отмечается, что для пользователей с подпиской почти все лимиты в приложении увеличены вдвое. В частности, можно:
  • оформить до 1000 подписок на каналы;
  • создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;
  • подключить четвертую учетную запись в приложении;
  • закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 выбранных стикеров.
Кроме того, в разделе О себе можно оставить более длинное описание, а также использовать любые ссылки. Также подписка позволяет добавить более длинную подпись к фото или видео.
В рамках платной подписки будет доступна опция расшифровки голосового сообщения. Для владельцев подписки Telegram Premium будут скрыты рекламные сообщения в каналах, которые размещаются через официальную платформу Telegram.
Кстати, на стриминговом сервисе MEGOGO можно получить 300 каналов, 13 500 фильмов, сериалы HBO, FOX NOW, iStart, а также 24 детских и 19 спортивных каналов с акционной подпиской за 1 грн.

Смотреть MEGOGO

По материалам: НВ
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