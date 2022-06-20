Telegram ввел платную подписку — Finance.ua

Telegram ввел платную подписку

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Telegram ввел платную подписку

Мессенджер Telegram объявил о запуске платной подписки Telegram Premium, с помощью которой пользователи могут получить доступ к дополнительным функциям.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете», — заявили в Telegram.

В рамках подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое:

подписчики смогут скачивать файлы до 4 ГБ;

скачивать файлы на максимальной скорости;

отправлять уникальные стикеры и реакции;

использовать дополнительные инструменты для управления чатами.

Отмечается, что для пользователей с подпиской почти все лимиты в приложении увеличены вдвое. В частности, можно:

оформить до 1000 подписок на каналы;

создать до 20 папок, в каждую из которых поместится до 200 чатов;

подключить четвертую учетную запись в приложении;

закрепить до 10 чатов в основном списке и сохранить до 10 выбранных стикеров.

Кроме того, в разделе О себе можно оставить более длинное описание, а также использовать любые ссылки. Также подписка позволяет добавить более длинную подпись к фото или видео.

В рамках платной подписки будет доступна опция расшифровки голосового сообщения. Для владельцев подписки Telegram Premium будут скрыты рекламные сообщения в каналах, которые размещаются через официальную платформу Telegram.

Кстати, на стриминговом сервисе MEGOGO можно получить 300 каналов, 13 500 фильмов, сериалы HBO, FOX NOW, iStart, а также 24 детских и 19 спортивных каналов с акционной подпиской за 1 грн.

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