Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото) — Finance.ua
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Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)

Технологии&Авто
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Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)
Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)
В Германии официально презентовали новый Porsche 911 GT3 RS. Экстремальный трековый вариант модели уже доступен для заказа по цене в 229 517 евро. Подробности модели раскрыты на официальном сайте Porsche.
Главная изюминка Porsche 911 GT3 RS — его продвинутая аэродинамика. Новые обвес и антикрыло создают невероятную прижимную силу на уровне гоночных авто — 860 кг при 285 км/ч. Это в три раза больше, чем у стандартного 911 GT3. В добавок, предусмотрена технология активной аэродинамики DRS, как в «Формуле-1».
Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)
Кроме того, автомобиль облегчили до 1450 кг за счет карбоновых дверей, передних крыльев, крыши и крышки багажника. Улучшению управляемости способствуют и новые шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R размером 275/35 R20 спереди, 335/30 R21 сзади. В качестве опций предложены карбоново-керамические тормоза.
Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)
В отделке салона использованы легкие карбон и алькантара. Новый Porsche 911 GT3 RS получил ковшеобразные передние кресла, а задние сиденья сняты для экономии веса. За доплату доступен каркас безопасности.
Мощность 4,0-литровой атмосферной шестерки увеличили до 525 л. с., а единственная доступная КПП теперь — 7-ступенчатый робот PDK. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 296 км/ч.
Технологии "Формулы-1" и свыше 500 сил. Представлен самый экстремальный Porsche (фото)
По материалам:
Фокус
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