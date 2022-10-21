Техас подал в суд на Google за сбор биометрических данных миллионов людей без их согласия — Finance.ua
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Техас подал в суд на Google за сбор биометрических данных миллионов людей без их согласия

Фондовый рынок
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Техас подал в суд на Google за сбор биометрических данных миллионов людей без их согласия
Техас подал в суд на Google за сбор биометрических данных миллионов людей без их согласия
Американский штат Техас в четверг подал иск в суд против компании Google за якобы сбор биометрических данных миллионов техасцев без получения их согласия.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении генеральный прокурор штата Кен Пекстон отмечает, что компаниям, работающим в Техасе, уже более десяти лет запрещено собирать изображения лиц, записи голосов и другие биометрические данные людей без их предварительного согласия.
«Откровенно нарушая этот закон, Google по крайней мере с 2015 года собирал биометрические данные бесчисленного количества техасцев и использовал их лица и голоса в коммерческих целях», — заявил генпрокурор.
Отмечается, что сбор данных проходил через такие продукты, как Google Photos, Google Assistant и Nest Hub Max.
Google в свою очередь заявил, что пользователи сервисов имели возможность отключить функцию биометрического сбора данных.
«Генпрокурор Пекстон еще раз неправильно характеризует наши продукты в очередном бессмысленном судебном процессе, — сказал представитель Google Хосе Кастанеда. — Мы расставим все точки над „і“ в суде».
Этот иск является одним из нескольких, поданных разными штатами против Google с обвинениями в недобросовестной практике по конфиденциальности. В частности, Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия подали иск против Google в январе из-за «обманчивой практики отслеживания местоположения», якобы вмешательства в частную жизнь пользователей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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