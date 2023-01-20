Tecno показала необычный смартфон с выдвижным экраном — Finance.ua
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Tecno показала необычный смартфон с выдвижным экраном

Технологии&Авто
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Tecno показала необычный смартфон с выдвижным экраном
Tecno показала необычный смартфон с выдвижным экраном, Фото: gsmarena.com
Китайский бренд Tecno представил свое видение складного смартфона в виде концептуальной модели Phantom Vision V. По замыслу компании, такое устройство призвано по-новому раскрыть возможности визуального восприятия в мобильных устройствах.
В отличие от уже выпущенных моделей с гибкими экранами смартфон Tecno способен не только раскладываться, но и расширяться до 10,1-дюймовой альтернативы планшета, сообщает портал GSMArena.
Фото: gsmarena.com
Фото: gsmarena.com
Дисплей устройства, по уверению бренда, состоит из 11 слоев, что обеспечивает «чрезвычайную гибкость и долговечность». Корпус же смартфона изготовлен из титана «аэрокосмического класса», делая его очень крепким и легким, а внутри установлен надежный механизм раскрытия.
Когда такое устройство появится в продаже (и появится ли вообще), в Tecno пока не говорят. Представленный в ролике способ растяжения дисплея уже был реализован в концептуальных продуктах других брендов. Правда, на серийное производство никто пока не решился.
По материалам:
УНІАН
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