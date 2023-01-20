Tecno показала необычный смартфон с выдвижным экраном — Finance.ua

Tecno показала необычный смартфон с выдвижным экраном Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Tecno показала необычный смартфон с выдвижным экраном, Фото: gsmarena.com

Китайский бренд Tecno представил свое видение складного смартфона в виде концептуальной модели Phantom Vision V. По замыслу компании, такое устройство призвано по-новому раскрыть возможности визуального восприятия в мобильных устройствах.

В отличие от уже выпущенных моделей с гибкими экранами смартфон Tecno способен не только раскладываться, но и расширяться до 10,1-дюймовой альтернативы планшета, сообщает портал GSMArena.

Фото: gsmarena.com

Дисплей устройства, по уверению бренда, состоит из 11 слоев, что обеспечивает «чрезвычайную гибкость и долговечность». Корпус же смартфона изготовлен из титана «аэрокосмического класса», делая его очень крепким и легким, а внутри установлен надежный механизм раскрытия.

Когда такое устройство появится в продаже (и появится ли вообще), в Tecno пока не говорят. Представленный в ролике способ растяжения дисплея уже был реализован в концептуальных продуктах других брендов. Правда, на серийное производство никто пока не решился.

УНІАН По материалам:

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