Тайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусь — Finance.ua
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Тайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусь

03.06.2022, 00:37Технологии&Авто
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Тайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусьТайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусь
Министерство экономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в россию и беларусь в ответ на вторжение россии в Украину.
Об этом сообщает Taiwan News.
В частности, на этой неделе Министерство экономики Тайваня опубликовало список стратегических высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в россию. В министерстве заявили, что экспорт этих высокотехнологичных товаров также будет запрещен в беларуси, поскольку она может помочь россии обойти санкции.
Отмечается, что компаниям из двух стран теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, которые имеют любые из следующих характеристик: скорость производительности 5 гигафлопс или выше; тактовая частота электронного компонента свыше 25 МГц; один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более; свыше 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунды.
Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. Речь идет, в частности, о сканирующих электронных микроскопах.

Справка Finance.ua:

  • в апреле власти Тайваня объявили о введении новых санкций против россии, которые ограничат экспорт высокотехнологичной продукции, необходимой для секторов производства, телекоммуникаций, а также ВПК.
  • Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада и Австралия, ввели против России санкции из-за развязанной ею войны в Украине. Многие компании объявили о прекращении работы в россии и выходе из проектов с российскими партнерами.
По материалам: Укрінформ
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