Тайвань больше не будет покупать уголь у рф — Finance.ua

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Тайвань больше не будет покупать уголь у рф

Энергетика
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Тайвань больше не будет покупать уголь у рф
Тайвань больше не будет покупать уголь у рф
Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower осуществила последний платеж за российский уголь по соглашению, подписанному еще до войны в Украине, и не будет заключать никаких новых соглашений о закупке из рф.
Об этом заявил в среду представитель компании, пишет Reuters.
Таким образом, Тайвань присоединился к «угольным» санкциям Запада против россии за ее вторжение в Украину.
Пресс-секретарь Taipower Ву Чин-Чунг сказал, что перед войной компания согласилась купить в этом году 1,16 миллиона тонн угля в россии за 280 миллионов долларов.
Последний платеж в размере 150 миллионов долларов был осуществлен в этом месяце, и больше уголь не будет покупаться у россии, вместо этого уголь будет поступать из Индонезии, Австралии, Колумбии и ЮАР, заявили в компании.
Напомним, в ЕС 1 августа вступил в силу эмбарго на импорт угля из россии — такую меру включили в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года.
В согласованный пакет входит ряд мер, направленных на усиление давления на российские власти и экономику, а также на ограничение ресурсов кремля для ведения агрессии.
Ранее в ЕС ежегодно ввозился российский уголь на 8 млрд евро.
По материалам:
Економічна Правда
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