Тайвань больше не будет покупать уголь у рф — Finance.ua

Тайвань больше не будет покупать уголь у рф Сегодня 20:36 — Энергетика

Тайвань больше не будет покупать уголь у рф

Тайваньская государственная энергетическая компания Taipower осуществила последний платеж за российский уголь по соглашению, подписанному еще до войны в Украине, и не будет заключать никаких новых соглашений о закупке из рф.

Об этом заявил в среду представитель компании, пишет Reuters.

Таким образом, Тайвань присоединился к «угольным» санкциям Запада против россии за ее вторжение в Украину.

Пресс-секретарь Taipower Ву Чин-Чунг сказал, что перед войной компания согласилась купить в этом году 1,16 миллиона тонн угля в россии за 280 миллионов долларов.

Последний платеж в размере 150 миллионов долларов был осуществлен в этом месяце, и больше уголь не будет покупаться у россии, вместо этого уголь будет поступать из Индонезии, Австралии, Колумбии и ЮАР, заявили в компании.

Напомним, в ЕС 1 августа вступил в силу эмбарго на импорт угля из россии — такую меру включили в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года.

В согласованный пакет входит ряд мер, направленных на усиление давления на российские власти и экономику, а также на ограничение ресурсов кремля для ведения агрессии.

Ранее в ЕС ежегодно ввозился российский уголь на 8 млрд евро.

Економічна Правда По материалам:

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